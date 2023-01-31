Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Resim

'1002. Gece' sergisi Taksim Sanat'ta

Küratörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlendiği; 15 kadın sanatçının Türk mitleri, Şahmeran, Kybele ve eşitlik gibi konuları odağına aldığı 1002. Gece, 7 Şubat’ta, Taksim Sanat'ta, sanatseverlerle buluşacak.

Giriş: 31.01.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
'1002. Gece' sergisi Taksim Sanat'ta
HABERTURK.COM


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteren Taksim Sanat, yeni bir sergi ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlendiği “1002. Gece” adlı çağdaş sanat sergisi, 1001 Gece Masalları’na atıfta bulunarak her sanatçının kendi dilinden; kendi dili ile kurduğu öznel ve incelikli ilişkisinden 1002. Gece’ye yazılan bir masala davet ediyor.

Gaye Su Akyol, Tuğçe Arıöz, Zeynep Aslanoba, Deniz Avşar, Büşra Aydagün, Kübra Boy, Nur Çağlak, Aslı Çelikel, Bedia Ekiz, Ece Haskan, Ecem Dilan Köse, Ayşe Uluçay, Melda Yaramış, Cansu Yıldıran ve Beyza Yıldırım’ın eserlerinin bulunduğu sergi; analogdan dijitale, her sanatçının kendi pratiğine ve anlatımına dair geniş bir yelpazede farklı teknikler sunuyor.

Banu Seyhan
Banu Seyhan

Sergiyi, 7 Şubat - 26 Mart tarihleri arasında Taksim metro girişinde yer alan Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Pera Müzesi’nde rehberli sergi turu
Pera Müzesi’nde rehberli sergi turu
Akademisyen Borga Kantürk Arter'de
Akademisyen Borga Kantürk Arter'de
Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'
Pera Müzesi'nden çevrimiçi 'kaçış oyunu'
'Neonist By Devrim Erbil' sergisi açıldı
'Neonist By Devrim Erbil' sergisi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.