1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman? Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
1000 Hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınavı için başvurular ÖSYM ekranı üzerinden olacak. Peki 1000 Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, Hakim ve savcı yardımcısı alımı başvuru detayları
ÖSYM tarafından 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı duyurusu geldi. 2025 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için başvurular başladı. Henüz başvuruda bulunmayanlar şartları sorguluyor. İşte, 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı detayları
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) başvuruları 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını saat 14.20'den itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
HAKİMLİK SAVCILIK 2025 SINAVI NE ZAMAN?
Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
2025-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 14.45’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
2025-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
2025-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 21 Aralık 2025 =12.0pttarihinde saat 14.45’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1990 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)
İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,