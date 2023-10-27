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        Haberler Yaşam 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor

        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görmesini ve aralarında geçen diyaloğu dün gibi hatırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:23
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          AA tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Cumhuriyet'in Çınarları' temalı dosya haberin 11'inci bölümünde, Eskişehir'de yaşayan Mehmet Acarlar'ın hayat hikayesi anlatıldı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Eşi 3 yıl önce vefat eden, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Acarlar, ocak ayından bu yana Sivrihisar'daki Nasreddin Hoca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyor.

        • 3

          Tekerlekli sandalyeyle geldiği merkezde personelin yakın ilgisiyle kendi ihtiyaçlarını görebilecek seviyeye gelen, ilaç kullanmayan, resim çizip şiirler okuyan Acarlar, huzurevindeki arkadaşlarıyla sohbet ederek, onlara hatıralarını anlatarak günlerini geçiriyor.

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          Acarlar, ilerleyen yaşına rağmen kendisini iyi hissettiğini, Allah'a şükrettiğini söyledi. Ankara'da 10'lu yaşlarındayken Atatürk'ü gördüğünü belirten Acarlar, şöyle konuştu:

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          "Eski Millet Meclisi'nin bekçileri bizim Sivrihisarlıymış. Beni kapının ağzına diktiler. Oradan 'Atatürk geliyor' dediler. Atatürk üstü açık cipin içinde geldi. Altına bir sandalye koymuşlardı, sandalyenin üstünde oturuyordu. Yanımızdan geçip meclis binasına girerken bana da şöyle bir selam verdi. Ben de ona selam verdim.

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          Bana gülümsedi, sağ omzuma elini koyarak şöyle bir sıvazladı. Kendimi tutamadım, ağladım. 'Niçin ağladın?' diye sordu bana. Ben de 'Bu ağlamak, gülmek ağlaması komutanım' dedim, sevinçten ağladığımı söyledim. Sağ kolumun üstüne elini koydu. Bana, 'Gülün, oynayın yalnız ağlamayın.' dedi. Sonra içeri girdi."

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          "HİKAYELERİYLE MUTLU OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

          Huzurevinin müdürü Mehmet Burç da Acarlar'ın zamanla tekerlekli sandalyeyi daha az kullanmaya başladığını, resim yapmayı, şiir okumayı, gezmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

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          Piknikler, tarihi bölgelere geziler düzenlediklerini, Acarlar'ın huzurevinin diğer sakinleriyle iletişiminin iyi olduğunu anlatan Burç, "Mehmet amca coğrafya bilgisine sahip. Ülkelerin başkentlerini sayıyor.

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          Askerliğe, vatani göreve çok hürmet gösteriyor. Bir de Atatürk ile anısı var, onu paylaşıyor. Mutlu olmaya odaklı. 'Ağlamayın, gülün' der" ifadelerini kullandı.

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          Burç, Acarlar gibi asırlık ömre sahip birine kamu hizmeti vermenin manevi anlamının, paha biçilemez olduğunu vurguladı. Onun tecrübelerinden yararlandıklarını belirten Burç, şunları kaydetti:

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          "Mutluyuz açıkçası ve kendilerinin böyle iyilik halleri yükseldikçe bu, bizim için çok büyük bir nişandır. Tekerlekli sandalyeyle gelip de personelimizin büyük emekleriyle yürümeye başlaması bizi çok mutlu ediyor. Hikayeleriyle mutlu olmaya çalışıyoruz.

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          Mutlu bir şekilde biz de onlarla burada aslında bir ömür geçiriyoruz. İlaç kullanmaz, sabah kahvaltısını yapar. Öğlen ve akşam gelir yemeğini yer. Çayını, kahvesini içer. Fazla yemek yemeyi de sevmez aslında. Her zaman mutlu olmayı, mutluluğun aslında ömre ömür kattığını söyler."

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