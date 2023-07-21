Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50.7 milyar dolar değerinde imzalar atılırken iki ülke arasındaki doğrudan yatırım ve dış ticaret verileri bu rakamın büyüklüğünün daha net anlaşılmasını sağlıyor. Son 20 yılda BAE'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 4.8 milyar dolar oldu. Bu dönemde Körfez ülkelerinden gelen toplam doğrudan yatırım ise 12.3 milyar doları buldu. Bunun yanında Türkiye ile BAE arasında dış ticaret hacminin 5 yılda 25 milyar dolara çıkarılması hedefi kondu. 2022 yılında iki ülke arasında 4.8 milyar dolarlık ticaret yapılırken, Türkiye ile tüm Körfezin toplam dış ticaret hacmi 19.7 milyar dolara ulaştı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50.7 milyar dolarlık toplam değere sahip 13 anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar kapsamında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamında BAE'nin Türkiye'den 8.5 milyar dolarlık deprem tahvili satın alması öngörüldü. Bunun yanında Eximbank üzerinden Türk şirketlerine 3 milyar dolarlık ihracat kredisi kullandırılması hususunda anlaşmaya varıldı.
Son dönemde Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çabalara hız verilirken son 20 yıldaki doğrudan yatırım verilerine bakıldığında yapılan son anlaşmaların büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.
TOPLAM PAYLARI YÜZDE 6.8
2002-2023 Mart ayı arasında Türkiye'ye 181 milyar 22 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bunun 12 milyar 371 milyon doları yani toplam yatırımların yüzde 6.8'i Körfez ülkelerinden geldi.
Yıllara göre Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar (milyon dolar):
BAE İLK SIRADA
Son 20 yılda Körfez'den Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım 4 milyar 794 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi Bu ülkeyi 3 milyar 59 milyon dolarla Katar ve 2 milyar 10 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti.
İmzalanan anlaşmalar kapsamında bunun yanında BAE ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 5 yılda 25 milyar dolara çıkarılması da yer aldı. Geçen yıl Türkiye BAE'ye 4.8 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkeden 4.4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 9.2 milyar dolar oldu.
TOPLAM DIŞ TİCARET HACMİ 19.7 MİLYAR DOLAR
Geçen yıl Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi ise 19.7 milyar dolar oldu. Önceki 4 yılda dış ticaret hacmi 14-15 milyar dolar seviyelerindeyken 2022'de önemli bir ivmelenme yakalandı.