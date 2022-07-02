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10 unutulmaz filmiyle Cüneyt Arkın - Güncel haberler

10 unutulmaz filmiyle Cüneyt Arkın

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın, Yeşilçam’ın akıllardan çıkmayacak efsane isimlerinden biri... Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar, Cüneyt Arkın’ın 10 unutulmaz filmini yazdı.

02.07.2022 - 06:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • GURBET KUŞLARI (1964) 

    Anadolu’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin gelecek umutlarının büyük şehrin duvarlarına çarpmasının öyküsü... Yönetmen Halit Refiğ, aile bireylerinin şehre uyum sağlama, sınıf atlama özlemi ve geleneksel ahlakla barışık kalma arasındaki çelişkilerini sosyolojik bir bakış açısı ve özenli bir sinema diliyle ele alıyor. Cüneyt Arkın’ın yıldızlaştığı film, Türk sinema tarihinin en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • HAREMDE DÖRT KADIN (1965) 

    Senaryosunu Kemal Tahir’le yönetmen Halit Refiğ’in birlikte yazdığı film, 1899 yılında bir Osmanlı paşasının konağı ve hareminde geçen olayları konu alır. Konak içinde yaşananlar dönemin siyasi atmosferini yansıtır. Türk sinemasının ilk önemli dönem filmlerinden biri olarak kabul edilir. Gösterildiği Antalya Film Festivali’nde bir grup yobaz gencin tepkilerine neden olur, hatta hiçbir ödül almaması için yerel idareciler tarafından jüriye baskı dahi yapılır. Cüneyt Arkın filmde Sadık Paşa’nın yeğeni Doktor Cemal rolünde çıkar karşımıza. Paşanın maddi desteğiyle tıp eğitimi alan Cemal, Jön Türk olarak anılan ilerici Osmanlı aydınlarından biridir. Jön Türk olduğunu saltanat ve padişah yanlısı amcası Sadık Paşa’dan gizler. Bu arada, paşanın haremindeki kadınlardan Mihrengiz de Cemal’e âşıktır. 

  • MALKOÇOĞLU (1966)

    Yıllarca sürecek bir serinin ilk filmi… Ayhan Başoğlu’nun günlük gazetelerde bant olarak yayımlanan resimli romanından Başoğlu ve Remzi Jöntürk tarafından filme uyarlanan ‘Malkoçoğlu’, Cüneyt Arkın’ın aksiyon ve avantür starı olarak yükselişinin simge filmlerinden biridir. Başoğlu, Osmanlı akıncı birlikleri üzerine yaptığı tarihi araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkardığı Malkoçoğlu’nu, yabancı resimli roman kahramanlarına bir alternatif olarak tasarlamıştı. Süreyya Duru’nun yönettiği filmin başarısında kuşkusuz Cüneyt Arkın’ın büyük payı vardı. Arkın daha sonraki yıllarda çekilen beş Malkoçoğlu filminin dördünde Osmanlı kahramanını canlandırdı.

  • YARALI KURT (1972) 

    Türk sinemasının usta yönetmeni Lütfi Akad’ın çektiği bir polisiye… Graham Greene’in ‘Satılmış Adam’ (A Gun for Sale) kitabından Selim İleri tarafından filme uyarlanan ‘Yaralı Kurt’ta Cüneyt Arkın, bir kiralık katili canlandırır. Ali, yaptığı anlaşma gereği birini öldürür ama aldığı para sahte çıkınca kendisini aldatan kişinin peşine düşer. Ahmet Mekin’in Komiser İrfan’ı canlandırdığı film, 1972 yılında Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi 2. Film seçilir. Jüri, Cüneyt Arkın’ın performansını çok beğense de Yılmaz Güney daha fazla oy alır. Siyasi baskılar nedeniyle Yılmaz Güney’in ödül alması engellenince jüri en iyi erkek oyuncu kategorisinde Altın Koza’yı Cüneyt Arkın’a verir. Siyasi baskıyla kararın değiştirildiğini öğrenen Cüneyt Arkın ödülü kabul etmez.

  • KARA MURAT FATİH'İN FEDAİSİ (1972) 

    ‘Malkoçoğlu, ‘Karaoğlan’ ve ‘Tarkan’ın başarısının ardından filme uyarlanan bir başka resimli roman kahramanı Kara Murat oldu. Cüneyt Arkın, ‘Kara Murat’ deyince fiziksel olarak akla gelen ilk oyuncu değildi belki; ama tarihi avantür filmlerindeki başarısı nedeniyle yapımcı Türker İnanoğlu’nun tercih ettiği bir isim oldu. Yönetmen, Yeşilçam avantür filmlerinin usta ismi Natuk Baytan’dı. Dönemin yükselen genç yıldızı Hale Soygazi’nin Angela karakterinde karşımıza geldiği filmin kötü adamları arasında Kazıklı Voyvoda’yı canlandıran Turgut Özatay da vardı. Kara Murat’ın gişelerde gösterdiği başarı üzerine sonraki yıllarda Cüneyt Arkın, 6 Kara Murat filminde daha oynadı. Malkoçoğlu ve Battal Gazi’den sonra Kara Murat, onun bir başka başarılı seri filmi oldu.

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