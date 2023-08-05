10 soruda 'Barbie' filmi

4- Margot Robbie ile nasıl ve ne zaman anlaşma sağlandı?

2018 yılının ağustos ayında Mattel CEO’su Ynon Kreiz, projenin yapımcısı olarak Robbie Brenner ile anlaştı ve bu yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ekim 2018’e geldiğimizde Mattel, Sony Pictures ile yolları ayırdı ve Anne Hathaway başta olmak üzere eski ekiple tüm bağlar koptu. Artık yapımcı şirket olarak Warner Bros, Barbie rolü içinse Margot Robbie’nin adı geçiyordu. Yönetmen olarak Patty Jenkins’in adını ananlar vardı. Ama yapımcılar önce Robbie ile masaya oturdular ve projeyi onun üstünden geliştirmeye karar verdiler. Artık herkes Robbie’den daha ideal bir Barbie olmayacağını düşünüyordu. 2019 yazında Robbie ile kesin anlaşmaya varıldı. Robbie o günlerde şakayla karışık olarak filmin gişelerde ‘Jurassic Park’ kadar başarılı olacağını söylüyordu.