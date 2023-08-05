10 saat boyunca plank pozisyonunda durarak rekor kırdı!
Erkeklerde en uzun plank pozisyonunda durarak rekor kıran Josef Salek, tam 9 saat 38 dakika 47 saniye boyunca plank pozisyonunda kaldı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Josef Salek, Daniel Scali'nin rekorunu kırdı.
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DÜNYANIN EN UZUN PLANK DURUŞU
Abdominal plank pozisyonu birçok insanın sadece birkaç dakika formunu korumak için mücadele ettiği kondisyon isteyen zor hareketlerden birisidir. Çek Cumhuriyeti'nden Josef Salek, 9 saat 38 dakika 47 saniye boyunca plank pozisyonunda durarak dünya rekorunu kırmayı başardı.
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9 SAAT 38 DAKİKA 47 SANİYE
Plank pozisyonunda durma rekoru daha önce 9 saat 30 dakika 1 saniye ile Daniel Scali'ye aitti. Josef Salek aslında bir terapist, öğretim görevlisi ve kişisel gelişim koçu.
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ESKİDEN BAMBAŞKA BİR HAYATI VARDI
Josef Salek'ın hikayesi hayat felsefesine dayanıyor. Hayatını değiştiren bir olay, her şeyi yeniden düşünmesine ve bugün olduğu gibi motivasyon koçuna dönüşmesini sağladı. Salek önceki hayatında aşırı ve sağlıksız olarak tanımladığı bir hayat yaşıyordu. "Beş yıl önce daha kiloluydum, alkol ve sigara düşkünüydüm" diyor.
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"HAYATIMI DEĞİŞTİREN BELİRLİ BİR AN BENİ BU DÖNÜŞÜME GETİRDİ"
Josef Salek "Hayatımı değiştiren belirli bir an beni bu dönüşüme getirdi. Bu nedenle dünyaya vermek istediğim şey şu ki, yaşınız ne olursa olsun, kendinizi daha mutlu, daha canlı ve sağlıklı hissetmek için değişiklikler yapabilirsiniz. Aslında rekor kırarak yaymak istediğim mesaj buydu" dedi.
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AYLARCA CEZAEVİNDE KALDI
Salek'in dönüşümü dört yıl önce Sri Lanka'ya seyahat ederken, yanlış kimlik vakası nedeniyle BAE'de pasaport gözaltına alınmasıyla başladı. Aylarca cezaevinde kalan Salek, pozitif kalabilmek için elinden gelen en iyi şey olan sporu rutine bağladı.
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7 SAATTEN SONRA ZORLANMAYA BAŞLADI
Josef Salek plank pozisyonunda dururken, Guinness Dünya Rekorlar Hakemi Jack Brockbank izlemek için oradaydı. Salek birkaç saati nispeten rahat geçirdiğini ancak yedi saat sonra yüzündeki gerginliğin ortaya çıktığını söyledi. Salek'in fitness eğitmeni David Marsalek bir yıldır beraber çalıştıklarını söyledi.
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BAŞ DÖNMESİNE RAĞMEN PES ETMEDİ
David, Josef Salek'in başarısının tamamen kendi gücü ve kararlılığı olduğunu söyledi. Salek "Fiziksel olarak değil, zihinsel olarak hazır hissettim çünkü en uzun kesintisiz eğitimim üç buçuk saat sürdü ve plank pozisyonunda kalarak süreyi uzatmaya çalıştığımda büyük komplikasyonlar yaşadım" dedi.
"En kritik an yedinci ve sekizinci saat arasında geldi. Şiddetli bir acıyla başım dönmeye başladı ama benim inancım vardı, insanlar bana inandı."
Kaynak: Guinness World Records