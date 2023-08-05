BAŞ DÖNMESİNE RAĞMEN PES ETMEDİ

David, Josef Salek'in başarısının tamamen kendi gücü ve kararlılığı olduğunu söyledi. Salek "Fiziksel olarak değil, zihinsel olarak hazır hissettim çünkü en uzun kesintisiz eğitimim üç buçuk saat sürdü ve plank pozisyonunda kalarak süreyi uzatmaya çalıştığımda büyük komplikasyonlar yaşadım" dedi.

"En kritik an yedinci ve sekizinci saat arasında geldi. Şiddetli bir acıyla başım dönmeye başladı ama benim inancım vardı, insanlar bana inandı."

Kaynak: Guinness World Records