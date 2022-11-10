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10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılı nedeniyle bugün Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. Özel günlerde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bugünde toplu taşıma kullanacak kişiler ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Giriş: 10.11.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümü perşembe günü tüm ülkede anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle karşılanacak olan 10 Kasım gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler ücretsiz mi?

  • 10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. 10 Kasım resmi tatil olmadığından dolayı bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti söz konusu değildir.

     

  • Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.

  • 10 KASIM TATİL Mİ?

    10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.

  • 10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

    Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

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