Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümü perşembe günü tüm ülkede anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle karşılanacak olan 10 Kasım gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, EGO, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler ücretsiz mi?