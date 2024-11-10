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        Haberler Bilgi Yaşam 10 Kasım şiirleri: Atatürk’ü Anma Günü’ne özel kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım şiirleri

        10 Kasım şiirleri: Atatürk'ü Anma Günü'ne özel kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım şiirleri

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. O günden sonra her yıl 10 Kasım tarihinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri 2 kıtalık, 3 kıtalık ve 4 kıtalık seçeneklerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde araştırılıyor. İşte duygusal, anlamlı 10 Kasım ile ilgili şiirler...

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        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:44
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        • 1

          Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü saygı ve özlemle anılıyor. Atatürk'ü Anma Günü'ne özel 10 Kasım şiirleri aramaları hızlandı. İşte Atatürk’ü Anma Günü’ne özel kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım şiirleri

        • 2

          10 KASIM TÜRKÜSÜ ŞİİRİ (FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA)

          Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

          Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

          Ulusun egemen olduğunu

          Özgür olduğunu

          Haykıracağım haykıracağım işte,

          Senin sustuğunca!

          Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

          Ana baba oğul kız,

          Dere tepe bucak köy,

          Yeryüzü yaşamalarımla değil

          Oralarda, Senin gittigince!

          Atatürk, taşıyacağım

          Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

          Senin taşıdığını;

          Yurdun gök ülküsü

          Dalgalanırken,

          Senin bayrağını yücelteceğim.

          Senin çıktığınca.

        • 3

          ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE ŞİİRİ (A. RIZA ERGÜVEN)

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Ben de yaşıyorum demek,

          İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Elele

          Yanınızdayım

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Daha ferah içim,

          Gök daha geniş denizler daha geniş,

          Vatan ya vatan,

          Vatan sonsuzluktan gelmiş

          Sonsuzluğa açılan yol

          Vatan siz.

          Sizler yaşadıkça çocuklarım

          Bilin ki

          Ben de yaşarım,

          Bir sevinç düştü mü içinize

          Bir keder düştü mü içinize

          Bilin ki

          Aranızda ben varım.

        • 4

          ATATÜRK ŞİİRİ (MEHMET NECATİ ÖNGAY)

          Bayrak yarıya çekilmiş,

          Atatürk’üm öldü diye,

          En son yaprak da dökülmüş,

          Atatürk’üm öldü diye

          Sürü yas tutmuş ovada,

          Kuşlar susmuşlar yuvada,

          Rüzgar esmez olmuş dağda,

          Atatürk’üm öldü diye.

          Irmaklar yaslı çağlamış,

          Ağaçlar sessiz ağlamış,

          Vatan karalar bağlamış,

          Atatürk’üm öldü diye

        • 5

          ATATÜRK'Ü DUYMAK

          Ulu rüzgâr esmedikçe

          Yaşamak uyumak gibi.

          Kişi ne zaman dinç;

          Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

          Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

          Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

          Ekmek olmak için önce

          Buğday olmak gibi.

          Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

          Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

          Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

          Her ışık-kaynak gibi.

          En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

          Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

          Daha da yakınsın, daha da sıcak

          Bıraktığın toprak gibi.

          Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

          Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

          Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        • 6

          ATATÜRK

          Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

          Ne insandı O, ne insandı.

          İzmir'e gelişini görseydin.

          Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

          Benzerdi sana, bana

          Bizim gibiydi eli, ayağı

          Ama bir yol baksaydın yüzüne.

          İçin sevgisiyle dolardı.

          Vapura biniyorsak dilediğimizde,

          Sokakta geziyorsak hür,

          İyi bak dört yana,

          Atatürk'ün aklı görünür.

          Arı Türkçe konuşuyorsak,

          Türkçe düşünüyorsak bugün,

          Her işimizde O'nun gücü.

          Büyük öğretmeni Türk'ün.

          Halkımızın arasında, halktan,

          Davul vurur dengi dengine.

          Dünya rastlamış mıdır?

          Atatürk'ün dengine.

          N.Ulvi AKGÜN

        • 7

          10 KASIM TÜRKÜSÜ

          Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

          Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

          Ulusun egemen olduğunu

          Özgür olduğunu

          Haykıracağım haykıracağım işte,

          Senin sustuğunca!

          Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

          Ana baba oğul kız,

          Dere tepe bucak köy,

          Yeryüzü yaşamalarımla değil

          Oralarda, Senin gittigince!

          Atatürk, taşıyacağım

          Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

          Senin taşıdığını;

          Yurdun gök ülküsü

          Dalgalanırken,

          Senin bayrağını yücelteceğim.

          Senin çıktığınca.

          F.Hüsnü DAĞLARCA

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