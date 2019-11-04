04 KASIM 2019
WhatsApp Hattı

10 Kasım ile ilgili kısa şiirler! 1 2 3 4 kıtalık kısa uzun en anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri

Mustafa Kemal’i düşünmek ve anlamak ve bizlere bıraktığı eserim farkına varılmasını sağlamak için yazılmış 10 Kasım şiirleri bu vatanın bize hangi şartlarda emanet edildiğini de bir kanıtıdır. Özellikle O’nu tanıyamamış gençler için hazırlanan Atatürk Haftası şiirleri okullarda öğretilmekte ve anma programlarında öğrenciler tarafından seslendirilmektedir. Mustafa Kemal’e Doyamadık 10 Kasım şiirleri uzun uzun Ata’mızın çok erken ölmesi ve gerçekleştirmek istediği pek çok hedefin de yarım kalması konularına değinmektedir. Bu vatanın O’na daha çok ihtiyacı olan bir dönemde hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta özellikle ölüm yıldönümünde ünlü şairlerden 10 Kasım şiirleri eşliğinde anılması hepimizin O’na olan görevleri arasında yer almaktadır. 10 Kasım şiirleri okul öncesi çocuklar için de büyük önem taşır. Gelecek nesle Ata’mızı ne kadar iyi anlatabilirsek bugün değerini daha net anlayabiliriz. Her 10 Kasım’da yaşanan sevgi selinde herkesin dilinde dolanan kısa 10 Kasım şiirleri sevgimizin belirtisi olarak görülebilir. Kimsenin zorlaması olmadan Anıtkabir’e ve Dolmabahçe Sarayı’na akın eden Türk gençleri 10 Kasım şiirleri en güzel mesajı vererek Ata’nın izinden gittiklerini Ona göstermeye çalışırlar. 10 Kasım şiirleri 2 Kıta halinde yazılarak Ona uzanan bir el olarak karşımıza çıkmaktadır. Atam sen rahat uyu!

04.11.2019 - 09:49 | Güncelleme: GÜZEL SÖZLER

  • Kimsenin zorlaması olmadan Anıtkabir’e ve Dolmabahçe Sarayı’na akın eden Türk gençleri 10 Kasım şiirleri en güzel mesajı vererek Ata’nın izinden gittiklerini Ona göstermeye çalışırlar. 10 Kasım şiirleri 2 Kıta halinde yazılarak Ona uzanan bir el olarak karşımıza çıkmaktadır. Atam sen rahat uyu!

  • 10 Kasım Şiiri Okulöncesi

    Atatürk Yoktu Şiiri

    Atatürk yoktu

    Düşman çoktu

    Atatürk geldi

    Düşmanı yendi

    Bu güzel yurdu

    Bizlere verdi

  • 1.Sınıf 10 Kasım Şiiri

    Atam

    Gideceğiz izinden,

    Koşacağız ileri,

    Olacağız her zaman,

    Ülkemizin sahibi.

     

    Rahat uyu Atam,

    Vatan emin ellerde,

    Durmadan yürüyoruz,

    Gösterdiğin hedefe.

  • 2.Sınıf 10 Kasım Şiiri

    10 Kasım Şiiri (Mehmet Tevfik Temiztürk)

    Bu hafta kutlu hafta,

    Toplandık aynı safta,

    Nutuk dizili rafta,

    O, hiç kalır mı boşta…

     

    Atatürk haftamız bu,

    Gel haydi kutlayalım,

    Bayrakla süsleyelim,

    Etrafı donatalım…

     

  • 10 Kasım Şiiri 1 Kıtalık

     

    10 Kasım Şiiri

     

    Atam seni çok seviyoruz!

    Türk ordusu ile savaştın.

    Atam! Seni saygı ile anıyoruz.

    Türk cumhuriyetini kurdun.

    Ülkemizi korudun.

    Ruhun hep cennette olsun.

    Keşke seni görebilseydim

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X