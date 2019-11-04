Kimsenin zorlaması olmadan Anıtkabir’e ve Dolmabahçe Sarayı’na akın eden Türk gençleri 10 Kasım şiirleri en güzel mesajı vererek Ata’nın izinden gittiklerini Ona göstermeye çalışırlar. 10 Kasım şiirleri 2 Kıta halinde yazılarak Ona uzanan bir el olarak karşımıza çıkmaktadır. Atam sen rahat uyu!