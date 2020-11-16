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10 günlük detoks nasıl yapılır? Yeşil detoks diyeti yapılışı

Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yeşil detoks diyetiyle fazla kilolarınızdan kurtulmak mümkün! 10 günlük detoks ile toksinlerden arınmış, zihinsel ve duygusal açıdan da güçlenmiş bir bedene sahip olabilirsiniz. Peki yeşil detoks diyeti nasıl yapılır? 10 günlük detoks için tarifler nelerdir? Detoks uygulamasının yararları nelerdir?

16.11.2020 - 04:29 | Güncelleme: ABONE OL
10 günlük detoks nasıl yapılır? Yeşil detoks diyeti yapılışı

Evde yapılabilecek, sabahları güne daha zinde ve dinç başlamak ve gün boyu enerjik hissetmeyi sağlayacak temiz beslenme esaslarına dayalı 10 günlük detoks ile vücudunuzda harika sonuçlar elde etmek mümkün.

Toksinlerden arınmış, zihinsel ve duygusal açıdan da güçlenmiş sonuçlar yaşatacak detoksun faydaları:

-Daha çok enerji

-Daha kaliteli, güzel sindirim

-Olumlu ruh hali

-Daha iyi konsantre olma ve netleşen düşünceler

-Alerjik durumların azalması

-Tatlı ve karbonhidrat tüketme isteğinin azalması

-Hızlanmış metabolik sistem

-Kilo azalması

Sağlıklı ve uzun yaşamak için her bünyenin ihtiyaçları farklıdır. Tek tip beslenme tarzı herkese iyi gelemez. Bu yüzden, vücudu dinleyip, neyin iyi gelip gelmediğini tespit etmek şarttır.

Detoksun amacı kişide alerji, inflamasyon yaratabilecek gıda gruplarını eleyip vücudu ve sindirim sistemini rahatlatmaktır.

10 günlük detoks programında şeker ve şekerli hazır gıdalar, alkol, glüten, kırmız et ve tavuk, sütlü ürünler, soyalı ürünler ve mısır gibi gıda ürünleri kullanılmamalıdır.

Gün boyu sıcak su içilerek, toksinlerin atılması sağlanacaktır.

-Sabahları güne bir bardak ılık limonlu suyla başlayın.

-Mevsimsel sebze ve meyve tüketin.

-Organik yumurta, bıldırcın yumurtası tüketin.

-Deniz balıklarını kızartmamak şartıyla tüketin.

-10 günde en fazla üç kez baklagil tüketin.

-Günde bir avuç kadar kuruyemiş tüketin.

-Avokado, esmer kabuklu pirinç, kinoa, karabuğday, tahin, hurma, goji berry, Zencefil, zerdeçal, tarçın, kahvaltılık salça, zeytin, badem veya Hindistan cevizi sütü, her tür bitki çayı, maden suyu (günde 1 bardak) 10 günlük detoks esnasında rahatlıkla tüketilebilecek gıdalardır. Bir haftanın sonunda ne kadar iyi hissettiğinize şaşıracaksınız.

İlaç kullanan kişilerin detoks programına başlamadan önce doktora danışması gerekir.

Salatalık ve limonu küp küp kesin, suya atın. Nane yapraklarını hazırlanan karışıma ekleyin. 1 gece buzdolabına bekletin. Ertesi gün ister tek seferde, isterseniz gün boyu içebilirsiniz.

Yeşil Detoks Diyeti

Son yıllarda sağlıklı yaşam deyince akla önce detoks geliyor. Uzmanlara göre, fiziksel ve bedensel arınma ve kilo kaybı için yılda en az bir-iki kez minimum 4 gün süren detoks programlarından yararlanmak gerekiyor.

Yeşil detoks ile bir haftada 4-8 kilo vermek mümkün. Yeşil detoks programını uygulamadan önce doktora danışmalıdır. Programı uygularken sauna ve hamama gidip masaj yaptırmak da detoksun etkisini artıracaktır.

Örnek 1 günlük liste

08.00 1 bardak “Immune Boost” veya “Green Bliss”

09.00 1 bardak alkali su (10 PH) veya detoks çorbası

09.30 Alkalize karışım

11.00 1 bardak alkali su (10 PH) veya detoks çorbası

12.30 Salata (yeşil detoks)

14.00 1 bardak alkali su (10 PH) veya detoks çorbası

15.30 Alkalize karışım

17.00 1 bardak alkali su (10 PH) veya detoks çorbası

18.30 Salata (yeşil detoks)

20.00 Alkalize karışım

Tarifler:

Green Bliss: 3 elma, 3 salatalık ve 300 gr ıspanak suyu sıkılarak hazırlanır.

Immune Boost: 3 yeşil elma, 1 limon ve birkaç kök zencefil suyu sıkılarak karıştırılır.

Detoks Çorbası: Her tür mevsim meyvesinden birer adet, birkaç parça kök zencefil, birkaç diş sarımsak, bir soğan, bir tutam lemon-grass kaynatılır, limon suyu, kuru nane, kuru fesleğen ve sumak eklenerek lezzetlendirilir.

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