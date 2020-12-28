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10 gündür kayıptı, evinden 2 kilometre uzakta ölü bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde kayıp ihbarı verilen Fazlı Rahmi Ahmetağaoğlu (74) için SÜR-AK Sürmene Arama Kurtarma ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yaşlı adam, 10 gün süren çalışmalar neticesinde evine 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu

28.12.2020 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
10 gündür kayıptı, ölü bulundu
HABERTURK.COM

Trabzon'un Of ilçesinde kayıp ihbarı verilen Fazlı Rahmi Ahmetağaoğlu (74, 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Of ilçesinde 10 gün önce kaybolan Fazlı Rahmi Ahmetağaoğlu için ailesi kayıp ihbarı verdi. Kaybolduğu 16 Aralık'tan itibaren sürdürülen arama çalışmaları çerçevesinde Elektrik Mühendisi Ağaoğlu'nun Of, Araklı ve Sürmene ilçelerinde didik didik arandı. Yapılan aramalar sonucunda Of İlçesi Solaklı Mahallesi'ndeki çaylık bir alanda ölü olarak bulunan Ağaoğlu'nun cansız bedeni Trabzon Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MERDİVENDEN BAŞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan SÜR-AK Sürmene Arama Kurtarma Başkanı Ahmet Cerrah ise, Ahmetağaoğlu'nun bulunmasıyla ilgili bilgi verdi. 10 gündür titiz bir çalışma yaptıklarını dile getiren Cerrah, "Haberi alır almaz çalışmalara başladık. Ahmetağaoğlu'nun ailesinden bilgiler aldık. Aldığımız bilgiler çerçevesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. 10 gündür süren arama çalışmalarında Solaklı’da çaylık bir alanda Ahmetağaoğlu’nun cansız bedenini bulduk. Hiçbir hastalığının olmadığını biliyoruz. Solaklı’da birisine pekmez götürüyormuş. Oradan dönüşte gece karanlığında inmek için yöneldiği merdivenlerden başının üzerine düşmüş ve hayatını yitirmiş" diye konuştu.

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