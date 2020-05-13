10 genç yetenek belli oldu

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 17 yıldır destek veren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen 'TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda kazanan 10 proje ana jüri toplantısı sonucu belirlendi

Benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından nitelikli filmler üretilmesine destek olma hedefiyle, senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen 17'nci TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda ana jüri toplantısı sonucu desteğe hak kazanan 10 eser belirlendi.

Finale kalan 19 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje; Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından belirlendi.

10 projeye Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 6 bin TL maddi destek, post - prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.