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        Haberler Gündem Güncel 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı | Son dakika haberleri

        10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

        DEVA, CHP ve YRP'li 10 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 ilçe belediye başkanına rozet taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:16
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        10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
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        Batman, Elazığ, Kütahya, Manisa, Çankırı, Şırnak ve Adıyaman'dan DEVA, CHP ve YRP'li 10 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 ilçe belediye başkanına rozet taktı.

        AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş da yer aldı. İşte AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanı:

        1. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

        2. Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

        3. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)

        4. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

        5. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

        6. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

        7. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)

        8. Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

        9. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

        10. Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)

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