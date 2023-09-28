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        Haberler Dünya 1 yıl sonra Dünya'ya döndüler! Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler! Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

        NASA astronotu Frank Rubio ve Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yılı aşkın süredir devam eden görevi sona erdi. ABD'li astronot Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 08:02 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:02
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        • 1

          ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Frank Rubio ile Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yılı aşkın süredir devam eden görevlerini sonlandırdı.

        • 2

          ABD'li astronot Rubio ve Rus kozmonotlar 371 günlük görevin ardından Dünya'ya döndüler. Rubio, bu görevle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu.

        • 3

          180 gün sürmesi beklenen görev, 371 günlük bir göreve dönüştü. Rubio, NASA'nın tek uzay uçuşu dayanıklılık rekorunu elinde bulunduran Mark Vande Hei'den iki haftadan fazla uzayda kaldı.

        • 4

          Prokopyev, Petelin ve Rubio, 21 Eylül 2022’de 6 aylık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

        • 5

          Ancak aralık ayında uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle uzay görevi 27 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmış, Soyuz MS-23 uzay aracı mürettebatın dönüşü için istasyona gönderilmişti.

        • 6

          Rusya, 1990'ların ortalarında 437 gün uzayda kalan kozmonotuyla dünya rekorunu elinde tutuyor.

        • 7
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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