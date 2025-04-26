1 ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşlar bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Karar doğrultusunda, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda toplu ulaşım hizmetlerinden ücret alınmayacak.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.