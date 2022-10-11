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1 ton kömür fiyatı ne oldu? 1 ton kömür ne kadar, kaç TL?

1 Ton kömür fiyatı 2022 Ekim , Kasım , Aralık!

Kış aylarına yaklaşmamız sebebiyle, evlerinde kömür ile ısınan vatandaşlar bu sene mevcut kömür fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 2022 kömür fiyatları...

11.10.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Havalar soğudu, kış mevsimi yaklaştı. Evlerinin ısınma sistemi doğalgaz yerine soba ya da kömür ile çalışan herhangi bir sistem olan vatandaşlar 2022 kömür fiyatlarını araştırıyor. İşte detaylar...

  • 1 TON KÖMÜR FİYATI 2022 

    1 ton kömür fiyatı 5.600 TL‘dir. 25 KG kömürün torbası 140 TL‘dir. Ancak kömür fiyatlarında illere göre farklılık gözlemlenebiliyor.

  • İLLERE GÖRE KÖMÜR FİYATLARI

    İSTANBUL: 5,590

    ANKARA: 5,600

    İZMİR: 5,450

    ADANA: 5,600

    ADIYAMAN: 5,780

    AFYONKARAHİSAR: 5,450

    AĞRI: 5,750

    AMASYA: 5,650

    ANTALYA: 5,450

    ARTVİN: 5,550

    AYDIN: 5,430

    BALIKESİR: 5,450

    BİLECİK: 5,500

    BİNGÖL: 5,750

    BİTLİS: 5,700

    BOLU: 5,400

    BURDUR: 5,650

    BURSA: 5,450

    ÇANAKKALE: 5,450

    ÇANKIRI: 5,600

    ÇORUM: 5,600

    DENİZLİ: 5,420

    DİYARBAKIR: 5,700

    EDİRNE: 5,590

    ELAZIĞ: 5,650 

    ERZİNCAN: 5,700

  • ERZURUM: 5,700

    ESKİŞEHİR: 5,550

    GAZİANTEP: 5,750

    GİRESUN: 5,550

    GÜMÜŞHANE: 5,600

    HAKKARİ: 5,750

    HATAY: 5,650

    ISPARTA: 5,600

    MERSİN: 5,450

    KARS: 5,750

    KASTAMONU: 5,600

    KAYSERİ: 5,650

    KIRKLARELİ: 5,590

    KIRŞEHİR: 5,600

    KOCAELİ: 5,550

    KONYA: 5,600

    KÜTAHYA: 5,450

    MALATYA: 5,630

    KAHRAMANMARAŞ: 5,590

    MARDİN: 5,700

    MUĞLA: 5,450

    MUŞ: 5,700

    NEVŞEHİR: 5,600

    ZONGULDAK: 5,450 

  • KÖMÜR NEDİR?

    Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde yanmasından ya da çok uzun süre toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, kara renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon olan katı yakıta kömür denir.

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