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        Haberler Magazin Sezen Aksu'dan 50 bin ağaçlık 10 orman - Magazin haberleri

        Sezen Aksu'dan 50 bin ağaçlık 10 orman

        Sezen Aksu, hayatını kaybeden dostları için hatıra ormanı oluşturmaya devam ediyor. Aksu, bugüne kadar yaklaşık 50 bin ağaçlık 10 orman oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:34
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        1 Sezen 10 orman
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        Sezen Aksu, hayatını kaybeden dostları için TEMA Vakfı işbirliğiyle hatıra ormanı oluşturmaya devam ediyor. Aksu, son olarak Egemen Bostancı adına bir hatıra ormanı oluşturdu.

        Sezen Aksu'nun oluşturduğu hatıra ormanlarındaki ağaç sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.

        • Şerif Yüzbaşıoğlu (1981)... Döşemealtı / Antalya

        • Egemen Bostancı (1986)... Yeniyurt / Kili

        • Adile Naşit (1987)... Çal / Denizli

        • Uzay Heparı (1994)... Döşemealtı / Antalya

        • Onno Tunç (1996)... Döşemealtı / Antalya

        • Oğuz Aral (2004)... Osmancık / Kırklareli

        • Aysel Gürel (2008)... Kepsut / Balıkesir

        • Meral Okay (2012)... Kızılcaterzi / Tekirdağ

        • Atilla Özdemiroğlu (2016)... Atmalı / Gaziantep

        • Yaşar Gaga (2018)... Celaliye / Kırklareli

        TEMA Vakfı'nın internet sitesinde hatıra ormanı için şu bilgiler veriliyor;

        Hatıra Ormanı ve Umut Ormanı çalışmalarımızda fidan birim bedeli 63 TL'dir.

        Talebiniz doğrultusunda bağışladığınız her bir fidan için üzerinde kurumunuzun logosunun bulunduğu ve isminin yazılı olduğu fidan bağış sertifikaları da düzenleyebiliriz.

        Elektronik sertifika taleplerinizde her bir e-sertifika bedeli 5 TL'dir.Basılı sertifika taleplerinizde; 3.000 adete kadar, her bir basılı sertifika bedeli 15 TL, 3.000 adet ve üzerinde her bir basılı sertifika bedeli 12 TL'dir.

        Dilerseniz sevdikleriniz adına da Bireysel Hatıra Ormanı oluşturulabilirsiniz. Bireysel Hatıra Ormanı oluşturulabilmesi için ise sahaya en az 2.000 adet fidan bağışı yapılması gerekmektedir. Talep etmeniz durumunda, fidan dikimlerinin ardından sahaya sevdiklerinizin isminin bulunduğu bir tabela dikmekteyiz.

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        #sezen aksu
        #hatıra ormanı
        #Onno Tunç
        #Adile Naşit

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