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1 Ocak 2020 yılbaşı tatili kaç gün okullar tatil mi? Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak tarihinin resmi olarak tatil olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor. Yılbaşı tatil mi sorusunun cevabı ve 2020 yılı resmi tatilleri için haberimizde detaylar....
1 OCAK (YILBAŞI) TATİL Mİ?
Bu yıl 1 Ocak 2020 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. 1 Ocak çarşamba günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak.
2020 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı çarşamba günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı perşembe günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı salı günü
23 Mayıs Ramazan Bayramı arifesi cumartesi günü (yarım günü)
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1’nci günü pazar günü
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2’nci günü pazartesi günü
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3’üncü günü salı günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çarşamba günü
30 Temmuz Kurban Bayramı arifesi perşembe günü(yarım gün)
31 Temmuz Kurban Bayramı 1’inci günü cuma günü
1 Ağustos Kurban Bayramı 2’nci günü cumartesi günü
2 Ağustos Kurban Bayramı 3’üncü günü pazar günü
3 Ağustos Kurban Bayramı 4’üncü günü pazartesi günü
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi çarşamba günü (yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü
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