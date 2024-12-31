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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ocak eczaneler açık mı? 1 Ocak 2025 eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        1 Ocak eczaneler açık mı? 1 Ocak 2025 eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        Eczaneye gidecek olan vatandaşlar 1 Ocak eczane çalışma durumunu sorguluyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2024, hem ülkemizde hem de birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Ocak resmi tatil kapsamında pek çok kurum ve kuruluş tatil oluyor. Peki 1 Ocak eczaneler açık mı? 1 Ocak 2025 eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:56
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        • 1

          1 Ocak ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de birçok kurum kapalı oluyor. Vatandaşlar 1 Ocak Çarşamba günü hangi kurumların açık olduğunu merak ediyorlar. Bugün açık ve kapalı olan kurumlar hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden edinebilirsiniz. 1 Ocak'ta eczaneler açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

          1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil. Eczanelerde 1 Ocak’ta tatil olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

        • 3

          ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

          Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.

          Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.

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