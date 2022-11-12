Bursa'daki bantlardan 1 milyon kez indi

Tofaş’ın, 1.2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea ailesinin 1 milyonuncu otomobili üretildi. Bursa'daki Tofaş Fabrikası’ndan banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, Cross Hybrid oldu.
Böylece, Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6.8 milyonu aştı. Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, bugüne kadar 590 bin adetlik ihracat performansı gösterdi.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Egea'nın Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıttığının bildirdi.
'TÜRK MÜŞTERİLERİN BEKLENTİSİNE GÖRE GELİŞTİRİLDİ'
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu Eroldu, "Egea, tamamen Türk müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendi ve geliştirildi. Ürettiğimiz 1 milyonuncu Egea ile Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6 milyon 800 bini aştı. Egea’nın ürün geliştirme sürecinde kavram aşamasından sonuna kadar proje sorumlululuğunu Tofaş Ar-Ge merkezi üstlendi. Egea, kavram tasarımından ürünün geliştirilmesine ve pazara sunulmasına kadarki tüm süreçlerde, Tofaş imzasını taşıyan bir proje olarak yalnızca şirket tarihimizde değil, Türk otomotiv sanayiinde de özel bir yere sahip" dedi.
Cengiz Eroldu, Egea'nın Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıttığını da bildirerek, "Ar-Ge Merkezimiz, geniş kapsamlı ürün mühendisliği birikimi, yeni ürün geliştirme ve test yeteneğiyle Stellantis Grubu içinde ürün projelerinin tüm sorumluluğunu üstlenen önemli Ar-Ge merkezlerinden. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra, Stellantis’in farklı küresel ürün projelerinin proje sorumluluğu üstlenebiliyoruz" bilgilerini paylaştı.
İLK 2015'TE BOY GÖSTERDİ
Fiat Egea, ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te dünyaya tanıtılmıştı. Başlangıçta sedan olarak geliştirilen modelin ismi, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Ege Denizi’ne atıfta bulunuyor.
Sedan gövde seçeneğini takiben hatchback ve stationwagon gövdeleri de geliştirilerek pazara sunuldu. Model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği eklendi.
2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Mart ayından itibaren ise Egea’nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, Egea Hybrid, Türkiye ve dünya yollarıyla buluştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!