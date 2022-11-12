Bursa'daki bantlardan 1 milyon kez indi

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Tofaş’ın, 1.2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea ailesinin 1 milyonuncu otomobili üretildi. Bursa'daki Tofaş Fabrikası’ndan banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, Cross Hybrid oldu.

Böylece, Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6.8 milyonu aştı. Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, bugüne kadar 590 bin adetlik ihracat performansı gösterdi.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Egea'nın Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıttığının bildirdi.

'TÜRK MÜŞTERİLERİN BEKLENTİSİNE GÖRE GELİŞTİRİLDİ'

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu Eroldu, "Egea, tamamen Türk müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendi ve geliştirildi. Ürettiğimiz 1 milyonuncu Egea ile Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6 milyon 800 bini aştı. Egea’nın ürün geliştirme sürecinde kavram aşamasından sonuna kadar proje sorumlululuğunu Tofaş Ar-Ge merkezi üstlendi. Egea, kavram tasarımından ürünün geliştirilmesine ve pazara sunulmasına kadarki tüm süreçlerde, Tofaş imzasını taşıyan bir proje olarak yalnızca şirket tarihimizde değil, Türk otomotiv sanayiinde de özel bir yere sahip" dedi.

Cengiz Eroldu, Egea'nın Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıttığını da bildirerek, "Ar-Ge Merkezimiz, geniş kapsamlı ürün mühendisliği birikimi, yeni ürün geliştirme ve test yeteneğiyle Stellantis Grubu içinde ürün projelerinin tüm sorumluluğunu üstlenen önemli Ar-Ge merkezlerinden. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra, Stellantis’in farklı küresel ürün projelerinin proje sorumluluğu üstlenebiliyoruz" bilgilerini paylaştı.

İLK 2015'TE BOY GÖSTERDİ

Fiat Egea, ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te dünyaya tanıtılmıştı. Başlangıçta sedan olarak geliştirilen modelin ismi, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Ege Denizi’ne atıfta bulunuyor.

Sedan gövde seçeneğini takiben hatchback ve stationwagon gövdeleri de geliştirilerek pazara sunuldu. Model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği eklendi.

2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Mart ayından itibaren ise Egea’nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, Egea Hybrid, Türkiye ve dünya yollarıyla buluştu.