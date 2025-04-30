1 Mayıs'ta metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu ulaşım bedava mı? 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil dolasıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Belli sebeplerden dolayı toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar 1 Mayıs Perşembe günü metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüs bedava mı, ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde ulaşım tarifelerinde değişiklikler veya ücretsiz olma durumu yaşanıyor. Peki 1 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ve vapur toplu taşıma bedava mı? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul toplu ulaşımda son durum
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1 Mayıs’ta toplu taşımanın bedava olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde genellikle toplu taşıma araçları 1 Mayıs’ta ücretsiz olurken, diğer şehirlerde bu durum yerel yönetimlerin alacağı kararlara bağlı olarak değişebiliyor. Yarın toplu taşımayla yolculuk yapacak olan vatandaşlar Otobüs, Metro, Minibüs, Marmaray, İzban, Ankaray, Metrobüsün durumunu takip ediyor. Peki , 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de 1 Mayıs’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
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1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.
İETT’DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Değerli yolcularımızın dikkatine; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacaktır. Bazı hatlarımızda oluşan istisnai durumlardan kaynaklı sefer tarifeleri ise şu şekildedir;
Avrupa Yakası’nda:
144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G, MK97, HT1 ve EL2 numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.
Anadolu Yakası’nda:
8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK ve 139T numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle,
11ÜS, 130A ve E-10 hatlarımız ise gece seferi kapsamında iş günü tarifesiyle hizmet verecektir.
KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız ise Cumartesi sefer planında yer alan gece seferleri kapsamında hizmet vermeyecektir.
*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir. Yolcularımıza duyurulur.
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EGO’DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.
EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi. Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 1 MAYIS TOPLU ULAŞIM AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplu ulaşım seferlerinde indirim kararı aldı. 1 Mayıs'ta ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İZMİR METRO ve TRAMVAY seferlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifeleri ise indirime dahil olmayacak.