1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?
1 Mayıs okulların tatil olup olmadığı Ramazan Bayramı tatili sonrası öne çıkan konulardan oldu. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanıyor. Peki 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?
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1 Mayıs resmi tatil mi sorusu işçi bayramının yaklaşmasıyla çalışanlar ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 1 Mayıs hafta içine denk geldiği için okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?
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1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.
1 MAYIS NE GÜNÜ?
1 Mayıs, yani 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır.
Bu günün kökeni, 1886 yılında Amerika’nın Chicago kentinde işçilerin 8 saatlik çalışma süresi talebiyle başlattığı grevlere ve Haymarket Olayı'na dayanır. Zamanla 1 Mayıs, işçi hakları ve sosyal adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.
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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs 2025 bu yıl Perşembe gününe denk gelmektedir.
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