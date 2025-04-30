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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak, aile hekimleri hizmet verecek mi? 1 Mayıs Perşembe bugün sağlık ocağından randevu alınır mı?

        1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?

        İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs'ın gelmesiyle sağlık ocakları ve aile hekimlerinin durumu merak ediliyor. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "1 Mayıs 2025 Perşembe günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sağlık ocakları ve aile hekimlerinin durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 08:55
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        • 1

          1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle beraber, bazı kurum ve kuruluşların tatil durumu araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de günlük hayatın önemli bir parçası olan sağlık ocakları ve aile hekimleri oldu. Peki, 1 Mayıs Perşembe sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?

        • 2

          1 MAYIS'TA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 1 Mayıs günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        • 3

          1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

          1 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.

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