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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekimi muayene eder mi? 1 Mayıs 2025 bugün sağlık ocağı randevusu alınır mı, aile hekimi çalışır mı?

        1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında sağlık hizmetlerinin durumu araştırılmaya başlandı. Özellikle muayene ya da reçete işlemleri için sağlık ocaklarına gitmeyi planlayan vatandaşlar, "1 Mayıs 2025 Perşembe günü sağlık ocakları hizmet veriyor mu, aile hekimleri görevde mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, 1 Mayıs'ta sağlık ocaklarının ve aile hekimlerinin çalışma düzeniyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:54
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        • 1

          1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, resmi tatil kapsamında hangi kurumların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Özellikle vatandaşların sıkça başvurduğu sağlık ocakları ve aile hekimlerinin durumu araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs Perşembe günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri görev başında olacak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          1 MAYIS'TA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 1 Mayıs günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        • 3

          1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

          1 Mayıs resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.

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