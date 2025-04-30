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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde MNG, Yurtiçi, Aras Kargo hizmet verecek mi, dağıtım yapacak mı?

        1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu özel günde birçok kurum ve kuruluş hizmetlerine ara verirken, vatandaşlar da kargo firmalarının çalışma düzenini merak ediyor. 1 Mayıs ile beraber birlikte kargo şirketlerinden art arda açıklamalar geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:46
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        • 1

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak idrak ediliyor. Resmi tatil olarak sayılan 1 Mayıs nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma durumu araştırılıyor. Konu hakkında kargo firmalarından arka arkaya açıklama geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?

          Yurtiçi Kargo da 1 Mayıs nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

          "Değerli Müşterilerimiz,

          1 Mayıs Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        • 3

          1 MAYIS'TA MGN KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?

          MNG Kargo, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hizmet vermeyeceklerine dair bir paylaşımda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

          "Değerli Müşterilerimiz,

          Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Perşembe günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız. Saygılarımızla."

        • 4

          1 MAYIS'TA ARAS KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?

          Aras Kargo'dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi ancak MNG ve Yurtiçi Kargo'nun resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyeceğini açıklaması üzerine Aras Kargo'nun da kapalı olacağı öngörülüyor.

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