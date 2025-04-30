1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak sayılıyor. Borsa İstanbul, resmi tatillerde çalışmadığı için 1 Mayıs Perşembe borsa kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.