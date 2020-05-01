1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya'da ilk kez 1886'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlemesinin ardından, 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. İşçilerin taleplerini dile getirdiği bu önemli gün için en güzel ve anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri haberimizde.