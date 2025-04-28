1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil dolasıyla okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs resmi tatil mi?