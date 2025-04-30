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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs 2025 Perşembe bugün poliklinikler ve acil servisler çalışıyor mu? 1 Mayıs hastaneler açık mı?

        1 Mayıs 2025 Perşembe bugün poliklinikler ve acil servisler çalışıyor mu? 1 Mayıs hastaneler açık mı?

        1 Mayıs'ta hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil dolasıyla kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu noktada hastanelerin, sağlık ocakların durumu merak ediliyor. Peki 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı? İşte hastanelerin çalışma durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:25
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        • 1

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pek çok kurum kapalı olurken hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Doktora gitmek isteyen veya ilaç yazdırmak için hastanelerin poliklinik servislerinin açık olup olmadığını merak edenler hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs’ta eczanelerin nöbet sistemiyle çalıştığı biliniyor. Peki 1 Mayıs’ta hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı kapalı mı?

        • 2

          1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

          1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Ancak hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

        • 3

          SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

          Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 1 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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