1 Mayıs hastaneler açık mı? 1 Mayıs poliklinikler ve acil servisler çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pek çok kurum kapalı olurken hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Doktora gitmek isteyen veya ilaç yazdırmak için hastanelerin poliklinik servislerinin açık olup olmadığını merak edenler hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs’ta eczanelerin nöbet sistemiyle çalıştığı biliniyor. Peki 1 Mayıs’ta hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı kapalı mı?