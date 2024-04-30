1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.