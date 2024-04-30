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        Haberler Gündem 1 Mayıs AVM’ler açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü AVM, kafe, restoranlar açık mı, kapalı mı olacak?

        1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü AVM, kafe, restoranlar açık mı, kapalı mı?

        1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumları kapalı olacak. Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs'ta AVM, kafe, restoranların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü AVM, kafe, restoranlar açık mı, kapalı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:20
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        • 1

          AVM, kafe, restoranların çalışma saatleri 1 Mayıs Çarşamba günü öncesi merak ediliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Peki 1 Mayıs AVM’ler açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü AVM, kafe, restoranlar açık mı, kapalı mı?

        • 2

          1 MAYIS AVM’LER AÇIK MI?

          1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar. Kafeler ve restoranlarda açık olacak.

        • 3

          1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.

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