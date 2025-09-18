Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:

        19 Eylül Cuma:

        14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın

        17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu

        17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu

        20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun

        20 Eylül Cumartesi:

        16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler

        16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses

        19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt

        19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker

        21 Eylül Pazar:

        16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

        19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Habertürk Anasayfa