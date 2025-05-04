1. Lig'de 38. haftanın programı açıklandı!
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre Kocaelispor-Keçiörengücü maçı hariç tüm maçlar aynı anda oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e direkt yükselme fırsatı bulacak takım, play-off sıralaması ve küme düşecek son ekip, oynanacak 38. ve son hafta maçlarıyla belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de oynanacak 38. haftanın programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)