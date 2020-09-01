Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü (İngilizce: International Day of Peace),her yıl 1 Eylül'de kutlanıyorken, Birleşmiş Milletler'in 2001 yılında aldığı kararla 21 Eylül tarihine kaydırıldı. Ancak vatandaşlar çoğunlukla 1 Eylül'ü Dünya Barış Günü olarak kutlamaya devam ediyor. Böyle bir günde en güzel Dünya Barış Günü mesajlarını göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem kısa hem resimli Dünya Barış Günü mesajları ve sözleri paylaşabilirsiniz. İşte 2020 yılına özel Dünya Barış Günü mesajları...
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?
Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ SÖZLERİ - MESAJLARI 2020
Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa KemaI Atatürk
Barış, yaşamda uyuşmazlıkların oImasından oluşmaz, ancak onIarın üstesinden gelmekIe sağlanır. Adsız
Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu
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