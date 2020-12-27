1. dönem ne zaman bitiyor, karneler ne zaman verilecek? 15 tatil (sömestr) yarı yıl tatili ne zaman, hangi gün

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatilinin uzadığını açıkladı ve yeni MEB takvimi belli oldu. Peki, okullar yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte yeni 2021 MEB takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.