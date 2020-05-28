Kaynar su, elektrik, ateş veya kimyasal maddelerin yanlış kullanılması sonucunda vücutta oluşan tahribata yanık denir, tüm organizmayı tehlike altına sokan tehlikeli bir cilt tahribatıdır. İnsan yaşamı boyunca en az bir/birkaç kez başına gelir.

Birinci derece yanıklar (spidermal) yüzeysel yanıklardır. En üst deri tabakası olan epidermisi etkiler. Ödem oluşabilir ve su toplanması görülmez. Birinci derece yanık kırmızı, kuru ve acı vericidir; ancak kısa sürede iz bırakmadan iyileşir. Güneş yanıkları bu tarz yanıklardandır. Kullanılan topikalanestezik ilaçlar, nemlendirici ve yağlı kremlerle 12 hafta içinde yanık deri yüzeysel olarak dökülür.

1. Derece Yanık Tedavisi Evde Nasıl Yapılır?

Birinci derece yani “hafif yanıklar”da evde yapılacak ilk şey musluğu açıp 45 dakika soğuk suyun altına yanık bölgeyi tutmaktır, buz uygulamak yanlıştır, cilt dokusuna zarar verebilir. Daha sonra yanık ağrısının arttığı zamanlarda soğuk su dolu bir kâsede 510 dakika bekletilebilir. Bu işlem, yanık oluştuktan en fazla 20 dakika içinde yapılmalıdır. Ağrı devam ediyorsa aloevera jeli sürülebilir. Böylelikle ağrı ve şişlik azaltılabilir. Vazelin sürülmemelidir, yanığın hava almasını engeller, yanma hissini artırır. Antibiyotik bir merhem de kullanılabilir. Yanık bölgesi, steril sargı beziyle sarılabilir.

23 günlük yanıkta, aloevera yaprağından elde edilen aloe suyu sürülebilir. Yanık ağrı yapıyorsa reçetesiz ağrı kesici kullanılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yanığın üzerine buz veya buzlu su konulmaz.

Yumurta akı, zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaz.

Yanığa dokunmadan önce elleri yıkayıp, varsa eldiven kullanılmalıdır.

Yanığa müdahale edilmemeli, su toplamışsa patlatılmamalıdır.

Yanığa yapışmışsa giysi ve takılar çıkarılmalıdır.

Yanık iyileştikçe kaşınabilir, kaşımamak gerekir.

Sigara içmemek gerekir. Kan tedariğini azaltır ve doku onarımını geciktirip iyileşmeyi yavaşlatır.

Yeni iyileşmiş yanıklar ısıya duyarlıdır. Bu yüzden soğuk ve sıcaktan korunmalıdır. Soğuk ısırması şansı fazladır. Ayrıca yanmış bölgelerde güneş yanığı oluşabilir. Bir yıl boyunca yüksek korumalı güneş kremi (3n az 30 SPF) kullanılmalıdır.

Yanık vücudun hassas bir bölgesinde ise veya enfeksiyon belirtisi varsa (ateş, kızarıklık, şişlik) hafif bir yanık bile olsa mutlaka doktora görünmelidir.

Yanık ne kadar derinse, o kadar fazla iz kalma olasılığı vardır.