03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçen yıl 27 Kasım'da meydana geldi. İstanbul'da eşinden boşandıktan sonra oğlu Ali Ateş (9) ile birlikte Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşen Ayşegül Kara, göğsünde ve kolunda şiddetli ağrı hissetti.
DHA'nın haberine göre, ailesi, saat 19.30 sıralarında 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etti. Adrese gelen ambulanstaki 2 kadın sağlık görevlisi, iddiaya göre Ayşegül Kara'nın 'gaz sıkışması' yaşadığını söyleyip, ilaç yazarak hastaneye götürülmesine gerek olmadığını belirtti. Ayşegül Kara, ambulans ayrıldıktan sonra saat 20.00 sıralarında yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından taksiyle özel bir hastaneye götürülmek istenen Ayşegül Kara, yolda yaşamını yitirdi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ayşegül Kara'nın cenazesi, işlemlerin ardından Tece Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'DÜNYA İYİSİ BİR MELEKTİ'
Anne Kadriye Kara, yaşadığı acı olayı kızının fotoğraflarına sarılarak gözyaşları içinde anlattı. Kızının dünya iyisi bir insan olduğunu söyleyen acılı anne, "Dünya iyisi bir melekti. Anne-babası için, çocuğu için ölürdü. 'Babama bakıyorsun, yükünü hafifletmek istiyorum anneciğim' derdi. Büyük bir yükü üstümden aldı. Doktorlara, hastanelere babasını götürüyordu. Alışverişimi her şeyimi çocuğum yapıyordu. Beraber yiyip, beraber içiyorduk. Ben onlara anne oldum, o da bize bir anne oldu. Küçük çocuğu var. Ben çocuğuna bakıyordum, kendisi de emlak işleri yapıyordu. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Ben razıyım, Allah da razı olsun. Benim çocuğum aniden öldü. Bir şeyi yoktu. Şeker hastasıydı. Kontrollerine gidiyordu. Ambulans gelince baktılar, yürüyerek götürdüler. İçeriye aldılar, 5 dakika sürmedi. 'Teyze her şey normal. Gaz sıkışması bu. Biz götürmeyeceğiz' dedi. Tekrar ısrar ettik, 'Götürün' dedik. 'Bir şey yok. Şeker, tansiyon normal' dediler" diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Baba Tayfur Kara (70) ise görevlilerden şikayetçi olduklarını dile getirerek, "İki kadın sağlık görevlisi bizim söylediklerimize dikkat etmediler. 'Hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı. Yarın veya diğer gün tamamen iyileşecek' dediler. Ama kızımızı kaybettik" dedi.
Öte yandan Ayşegül Kara'yı hastaneye götürmeyi reddettikleri ileri sürülen kadın sağlık görevlileri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.
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