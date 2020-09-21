18 Eylül'de Didem Arslan Yılmaz’ın yayınına katılan Dursun Bey’e mutlu haber çok kısa bir süre içerisinde geldi. Yayının ardından gelen ihbarlar sayesinde 14 yaşındaki küçük kız Fadime Nazlı Yüce İzmir’de bir parkta bulundu.

28 gündür evladının hasretiyle yanan endişeli baba Dursun Yüce kızına kavuştu.

FADİME NAZLI YÜCE'DEN İYİ HABER

KÜÇÜK KIZI ALIKOYDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ TUTUKLANDI!

Endişeli baba kızına kavuşurken, öte yandan 14 yaşındaki kızı alıkoyduğu iddia edilen Koray A. tutuklandı.