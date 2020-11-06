MasterChef 2020’nin en önemli oyunlarından biri olan bireysel dokunulmazlık oyununda bir mücadele daha geride kalırken; yarışmanın ardından akıllara 01 Adana tarifi ve yapılışı yer etti. Yarışmanın sıkı takipçileri, Danilo Şef’in özel tarifi olan 01’in malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırmaya başladı. Peki 01 Adana yemeği nasıl yapılır? MasterChef 01 Adana tarifi ve malzemeleri...
01 ADANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
Beğendi Sos İçin Gerekli Malzemeler:
Tereyağ
Un
Süt
Patlıcan
Muskat1
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Ocakta güçlü bir ateşte patlıcanları közleyip bir mayonez tenceresinin içine koyup streçleyerek terletiniz.
Tencerede orta ateşte tereyağını eritip unu ekleyiniz ve kokusu gidene kadar kavurunuz.hafif kahverengi olan una sütü çırparak ekleyiniz besimle kıvamına gelince közlenmiş patlıcanları ekleyiniz. Muskat,tuz ve karabiber ile lezzetlendiriniz.
Kebap İçin Gerekli Malzemeler:
Kuşbaşı kuzu eti
Kuyruk yağı
Kırmızı kapya biber
Acı toz biber
Tuz
Yapılışı:
Kuyruk yağı ve kuzu etini zırh ile kıyma olana dek zırhlayınız.aynı şekilde ayrı olarak kırmızı kapya biberide zırhlayınız ve kıyma ile karıştırınız.afı toz biber ve tuzunu ekleyip 20dk dinlendirin.
Makarna hamuru için gerekli malzemeler:
350 gram yumurta sarısı
400 gram un
150 gram semolina
Yapılışı:
Hamur makinesinde un ve semolina yı harmanlayınız.yavaş yavaş yumurta sarılarını ekleyip pürüzsüz ve hamur olana dek yoğurunuz.hakuru streçleyerek dolapta 15dk dinlendiriniz
Domates sos:
Domates
Şeker
Su
Tereyağ
Yapılışı:
Domatesleri ocakta közleyip,kabuklarını soyunuz diğer malzemeler ile blenderdan çekiniz. İnce tel süzgeç yardımıyla süzünüz
Biber sos için:
Biber
Su
Zeytinyağı
Tuz
Yapılışı:
Biberler közlendikten sonra kabukları soyulmadan diğer malzemelerle blenderdan çekilir
Soğan ve sumak sos:
Soğan
Su
Tereyağ
Sumak
01 ADANA YAPILIŞI:
İnce doğranmış soğanları kısık ateşte tereyağ ile terletiniz.su ve sumak ekleyip 10dk kaynttıktan sonra el blenderi yardımıyla sos haline getiriniz.
-Yaptığımız makarna hamurlarını 1 dakika haşlayınız
-Ricotta ve kebap kıymasını mayonez tenceresinde makarna dolgusu olacak şekilde karıştırınız.
-Yaptığımız karışımı makarna hamuruna ince rulo olacak şekilde sarınız.
-Fırın tepsisine cannelonileri sırayla diziniz; üzerlerini yaptığımız beğendi ile kaplayınız ve 190 derece fırında 25 dakika pişiriniz.
Soslar ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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