Zümrüanka dizisinin 24. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Meliha ve Latif'in birlikte olması bölüme damga vurdu. Zümrüdüanka 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 24. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı annedir. Ancak Azimet’in bunun için Deniz’i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt’ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkarır.

Serhat’ın önceliği Zümrüt’tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır. Latif’in cebinden para dolu zarfı alarak kayıplara karışan Meliha; başta babası olmak üzere herkesi büyük bir hüsrana uğratır. Verdiği ani ve çocukça karar, onu geri dönülmez bir yola sokar. Gururu için yaşayan Rüstem ise kızının çaldığı parayı ne pahasına olursa olsun ödeyecektir.

Behram’a yakalanmaktan kıl payı kurtulan Canan, içinde bulunduğu durumun önemini kavramaya ve Abbas’la girdiği bu sonu olmayan ilişkiyi sorgulamaya başlar. Bir an önce aile olmak isteyen Zümrüt Serhat çifti; Kıbrıs’a gitme kararı alırken Azimet son kozunu oynar. Ve roller bir kere daha değişir.

ZÜMRÜDÜANKA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.