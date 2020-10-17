Zümrüdüanka 15. bölüm izleyicisi ile buluştu. Zümrüdüanka son bölümünde Serhat, Zümrüt'e kavuşmaya çalıştıkça önüne başka engeller çıkıyor. Peki, Zümrüdüanka 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serhat, Cihan’ı Zümrüt’ün yanında görünce, kıskançlıktan deliye döner. Zümrüt’e kavuşmaya çalıştıkça, önüne başka engeller çıkar. Serhat, şimdi de Cihan’ı bertaraf etmek durumundadır.

Serhat’ın Deniz’den boşanmak için harekete geçmesi, Deniz’in planlarını alt üst eder. Ancak Deniz’in de kolayca pes etmeye niyeti yoktur.

Abbas, Zümrüt’e yaptığının bedelini ağır bir şekilde öderken; içinde biriken öfke, onu çok daha tehlikeli hale getirir. Artık Abbas’ın en büyük hayali; Serhat ve Zümrüt’ten intikam alacağı günün bir an önce gelmesidir.

Suhandan ve Hamit, mutlu olmak için yakaladıkları umuda sımsıkı sarılırlar. Ancak onların dünyasında, her mutluluğun bir de bedeli vardır.

Zümrüt, babasını aramaya başlar. Bunu öğrenen Cihan da Zümrüt’e hem yardımcı hem de yakın olmak için harekete geçer. Zümrüt ve Cihan, adım adım tehlikeye doğru yürümektedirler. Serhat, bu olanları öğrendiğinde, Zümrüt’ün kendisini bilerek uzak tutmaya çalıştığını anlar. Ancak sevdiği kadını korumak için, kendisini ateşe atmaktan çekinmeyecektir.

Serhat ve Cihan, Zümrüt’ü içine düştüğü durumdan kurtarmak isterlerken, çok acı bir şekilde sınanacaklarından habersizdirler.