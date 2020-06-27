Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor.

Yalıkavak'taki bir beach'te objektiflere takılan Topal, kızı ve eşiyle birlikte denizde bol bol zaman geçirdi. Kızı Lina'yla denizde şakalaşan Topal, yaz tatilinin tadını çıkardı.