Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 27 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geldi. Bu haftanın birincisi bugün Mine gelinin sofrasında yapılan haftanın finalinde kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli oldu.

ZUHAL TOPAL SOFRADA PUAN TABLOSU

Gelinim Mutfakta'nın bu akşam yapılan haftanın finalinde birinci olan gelin 15.000 liralık ödülün sahibi oldu.

Sibel Hanım: 20 puanla 5'inci oldu.

Gülten Hanım: 22 puanla 4'üncü oldu

Vesile Hanım: 27 puanla 3'üncü oldu

Mine Hanım: 34 puanla 2'nci oldu

Müjde Hanım: 35 puanla birinci olarak 15 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.