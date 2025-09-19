Habertürk
        Zuhal Olcay: 'Don Kişot'ta seyirciyle özel bir bağ kuracağız'

        Zuhal Olcay: 'Don Kişot'ta seyirciyle özel bir bağ kuracağız'

        Usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı Don Quixote (Don Kişot) müzikali 30 Eylül'de seyirci ile buluşacak. Evita'dan sonra ilk kez bir müzikalde sahne alacak olan Zuhal Olcay, Don Quixote için "Çok içinde olmayı istediğim bir proje yıllar sonra gerçekleşti. Benim için de bir sürpriz oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:44
        'Don Kişot'ta seyirciyle özel bir bağ kuracağız'
        Duyurulduğu ilk andan itibaren büyük merak uyandıran Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote (Don Kişot); usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ve müzik direktörü Volkan Akkoç yönetiminde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenecek.

        Müzikalin başrol oyuncularından Zuhal Olcay, projeyi neden kabul ettiğini şöyle anlattı: “Benim için çok değerli bir proje. Çünkü Don Quixote'u 1972 yılında konservatuvarda daha öğrenciyken Ankara’da izlemiştim. Muhteşem müzikalin başrollerini Büyük Tiyatro’da, Ankara'da Ayten Gökçer, Cüneyt Gökçer oynamışlardı. O dönemden beri her zaman dağarcığımda müzikleri döner durur. Selçuk Yöntem’le zaten konservatuvardan arkadaşız. Beni ilk arayıp ‘Zuhal yapar mıyız?’ dediğinde hiç düşünmeden ‘evet’ dedim.”

        MÜZİKALLERİN TADI BAŞKA!

        Daha önce Evita müzikali ile seyirciyi büyüleyen Olcay, “Evita müzikalini 1990 senesinde sahneye taşımıştık. O zaman çok büyük ses getirmişti. O günden sonra ilk kez böyle büyük bir müzikal projesiyle seyircinin karşısında olacağım. Tabii ki tiyatrocuyum, öncelikle oyuncuyum, sinema oyuncusuyum ama müzikallerin tadı çok başka. Bu müzikalle seyirciyle çok özel bir bağ kuracağımızı düşünüyorum. Heyecanlıyım. Çok içinde olmayı istediğim bir proje yıllar sonra gerçekleşti. Benim için de bir sürpriz oldu” sözleriyle Don Quixote için heyecanını paylaştı.

        Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’da satışa çıktı.

        Don Quixote Müzikali Program

        30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        12-13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium

        17-19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM

        25 Kasım – Türk Telekom Opera Salonu

