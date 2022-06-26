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Zuhal Olcay, Show TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulundu.

90'lar dönemi ve günümüzdeki sanatla ilgili konuşan Olcay, "Bence sosyal medyanın etkisiyle gençler, işlerini ne olacağını düşünmeden yapıyor. Yeni işler düşünmeden 'Ya tutarsa?' mantığıyla yapılıyor. Gençlere tavsiyem; tek bir şeye kanalize olmaları." dedi.

Zuhal Olcay ve Ömür Sabuncuoğlu

"SANATA DEĞİL, KENDİME KÜSERİM"

Zerrin Özer'in müziği bırakma kararıyla ilgili de konuşan Zuhal Olcay, "Bir küskünlüğü olmuş olabilir, küstüğü şeyler olabilir. Keşke devam etse ama durumunu bilemeyiz. Ben sanata değil, kendime küserim arada. Küskünlüğün bir faydasının olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zuhal Olcay, ayrıca "Yıllar içinde yaşlanıyorsunuz. Bazen ellerime bakıyorum, vücuduma bakıyorum, yaşlandığımı görüyorum. Ama bu durum kötü etkilemiyor." diye konuştu.

Estetik operasyonlara olumlu baktığını söyleyen 64 yaşındaki Olcay, "Estetiğin hangi ellerde ve nasıl gerçekleşeceği önemli. Yüzünüze yaptırdığınız bir operasyonda elleriniz sizi ele verir. Yüzünüz genç, elleriniz yaşlı görünüyorsa bu estetiğin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların estetik yaptırırken dikkatli olması gerektiğini söyleyen sanatçı, Sharon Stone ve Isabelle Huppert'in estetik yaptırmalarına rağmen güzelliğini koruyan isimler olduğunu söyledi.

ANNELİK İTİRAFI!

"Hayatta 'İyi ki!' dediğim şey bu mesleği seçmem." diyen Zuhal Olcay, 23 yaşında anne olmasıyla ilgili soruya ise "Şimdi düşünüyorum da bu kadar küçük yaşta anne olmayı istemezdim." yanıtını verdi.

Zuhal Olcay'ın kızı Ceren Olcay

3 KEZ EVLENDİ

Öte yandan Zuhal Olcay, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Selçuk Yöntem ile gerçekleştirmişti. 1976'da nikah masasına oturan ikili, 1979 yılında boşanmıştı.

Olcay, daha sonra 1980'de Zafer Olcay ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 7 yıl sonra yollarını ayırmıştı. Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden ünlü sanatçının bu birliktelikten Ceren adında bir kızı bulunuyor.

Zuhal Olcay, 1992-2004 yılları arasında da Haluk Bilginer ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti.