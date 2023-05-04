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Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de

Bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında 12’nci kez düzenlenecek Zuda Fest, hafta sonunda etkinlik arayanlara keyifli bir alternatif sunacak

Giriş: 04.05.2023 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Zuda Fest 18-21 Mayıs’ta İzmir Zeytinliköy’de
HABERTURK.COM

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dansçı ve macera severlerin 4 gün 3 gece eğlencede buluştukları dans ve müzik festivali Zuda Fest, 18-21 Mayıs tarihlerinde arasında 12’nci kez düzenlenecek.

İzmir’de Zeytinliköy Dereli Motel ve Kamping alanında gerçekleştirilecek olan ve 4 gün sürecek festival kapsamında her yaş ve beğeniye uygun aktiviteler düzenlenecek.

Festival için full, 2 veya 3 günlük konaklama, konaklamasız full pass, konaklamasız 1 veya 2 günlük party pas, otel-çadır veya karavan ile 3 veya 4 günlük kombine şeklinde farklı paket alternatifleri olacak.

Zuda Festival’in alternatif paket ve günlük program akışına ise Biletinial üzerinden ulaşmak mümkün.

*Temsili görsel: AA

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