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ABD'de Başkan Donald Trump ile Twitter arasındaki gerilim devam ederken, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Fox News'te katıldığı yayında, Trump'ın bazı paylaşımlarına 'yanıltıcı içerik' uyarısı koyan Twitter'ın yanlış karar verdiğini söyledi ve "Facebook'un bu konuda Twitter'dan farklı bir politikası var" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, "Facebook'un insanların internette söylediği şeyler konusunda, 'gerçeğin belirleyicisi' olmaması gerektiğine inanıyorum. Genel olarak özel şirketlerin bunu yapmaması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zuckerberg, Trump'ın sosyal medya şirketlerini kapatma tehdidine ilişkin ise "Sansürden endişeli bir hükümetin bir platformu sansürlemeyi tercih etmesinin doğru refleks olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, Trump'ın posta yoluyla oy kullanılması durumunda hile yapılacağı yönündeki tweetlerine 'yanıltıcı içerik' uyarısı koymuş ve tweetlerin altında posta yoluyla oy kullanılmasıyla ilgili tartışmalara yönlendiren bağlantılar paylaşmıştı.

Trump ise sosyal medya platformlarında muhafazakar seslerin bastırıldığını ifade ederek, yeni düzenlemeler getirileceğini veya bu platformların kapatılabileceğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamasının ardından Beyaz Saray, ilerleyen günlerde Trump'ın sosyal medya ile ilgili yeni bir kararname imzalayacağını duyurmuştu.

TWITTER CEO'SU DORSEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Twitter'ın Trump'ın tweetlerine uyarı koyması kararıyla ilgili CEO Jack Dorsey'den ilk açıklama geldi.

Dorsey, platformun kararını savunurken, "Küresel olarak tüm seçimlerde ortaya çıkan yanlış ve tartışmalı bilgiyi işaret etmeye devam edeceğiz. Ve yaptığımız hataları kabul edip, sahipleneceğiz. Bu bizi 'gerçeğin belirleyicisi' yapmaz. Niyetimiz çelişen açıklamalardaki noktaları birleştirmek ve verilen bilginin tartışmalı olduğunu göstermek. Böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilirler. Herkesin hareketlerimizin arkasında ne olduğunu görebilmesi adına daha fazla şeffaf olmak bizim için önemli" ifadelerini kullandı.