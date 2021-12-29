Zuckerberg'e tepki: Hawaii'yi kolonileştiriyor

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Facebook'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Mark Zuckerberg, Hawaii'de bir arazi daha alarak toprak alanını genişletti.

Tüm protestolara rağmen 110 dönümlük balta değmemiş bir arazi alan Zuckerberg, eşi ile birlikte adada 1400 dönümlük bir arazinin de sahibi.

Russia Today'in haberine göre araziye en son eklenenler arasında, 2006'da 40 gün süren yağmurdan sonra bir barajın çöktüğü ve yedi kişinin hayatını kaybettiği Ka Loko rezervuarı da yer alıyor.

Zuckerberg, daha önce Hawaii'nin Kauai bölgesini “sömürgeleştirmeye” çalışmakla suçlanmıştı. Zira çift, adadaki ilk satın almaları sonrası, bölge halkı ve turistlerin oldukça sevdiği bir yer olan Pila'a plajına, 'kişisel mahremiyet' amacıyla 707 dönümlük duvar inşa etmişti.

Bölgede yaptıkları adımlar nedeniyle Zuckerberg ve eşi Pricilla Chan istenmeyen kişiler olarak ilan ediliyor. "Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur" adlı imza kampanyasına 1 milyondan fazla kişi imza attı.