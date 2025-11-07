Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

        Araç sürücüleri zorunlu kış lastiği uygulamasına dair detayları merak ediyor. Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl hava koşullarının etkisiyle daha erken bir tarihe çekildi. Peki Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı,kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:38
        • 1

          Kasım ayına girilmesiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihi araştırılıyor. Şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan araçlar için hayati önem taşıyan bu uygulama, hem sürücü hem yolcu güvenliği açısından önemli bir rol oynuyor. Peki Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor?

        • 2

          ZORUNLI KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

          Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

          Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başlayacak. Uygulama ticari araçlar için takip eden seninin 15 Nisan tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak.

          Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

          Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

          Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

          Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

          Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

        • 3

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

          Bu nedenle sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

